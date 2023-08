Rebus Fiorentina, tante cessioni. Pereyra per il post Castrovilli

La Gazzetta Dello Sport analizza per ora, il mercato della Fiorentina. Castrovilli è in direzione Inghilterra. Il rinnovo non è arrivato, ballavano alcune centinai di migliaia di euro, ma niente quadra. E allora Lucci il suo agente, ha condotto l'operazione. 14 milioni complessivi. La sua cessione si va ad aggiungere a quelle di Terzic e Igor. Adesso la Fiorentina va rinforzata, oltre che con gli acquisti già effettuati. Per sostituire Castrovilli si parla di Pereyra svincolatosi dall'Udinese. E potrebbe tornare di moda il nome di Dominguez, I nomi sul taccuino di Pradè sono molti, la liquidità c'è. Ma il nome buono per il centrocampo potrebbe uscire ad agosto. In difesa Sutalo è sempre un obiettivo ma c'è concorrenza.