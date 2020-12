Rebus Benassi, che succede? Il centrocampista potrebbe anche tornare

La stagione di Marco Benassi, di fatto non è mai iniziata. Dopo l’infortunio al polpaccio patito a luglio, il centrocampista chiuse anzitempo la sua stagione con i viola e dopo il trasferimento a Verona non è mai stato a disposizione di Juric. Adesso, scrive il Corriere Fiorentino – Fiorentina e gialloblu cercheranno di risolvere il caso relativo al giocatore, che in estate era passato all’Hellas in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Per adesso i due club si sono accordati per curare il giocatore a Firenze con lo staff viola, ma se i problemi persisteranno si discuterà anche della possibilità che il prestito venga interrotto a gennaio.

