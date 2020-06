Rebic, il Milan ora pensa all’acquisto definitivo. I viola sono alla finestra

Una nuova vita, magari a tinte rossonere. L’esperienza di Ante Rebic a Milano per il momento è destinata a concludersi per tornare a Francoforte, ma le cose potrebbero presto cambiare. Da qualche giorno parliamo della possibilità che i rossoneri riscattino a titolo definitivo il croato, che sta convincendo non poco Pioli e la dirigenza con le sue prestazioni. Ne parla anche il Corriere Dello Sport questa mattina, chiarendo come da gennaio in poi – prima della lunga pausa – il giocatore sia apparso come rigenerato dall’arrivo di Ibrahimovic e abbia ottenuto un posto da titolare. L’Eintracht ha in mano un contratto con scadenza 2022 e a Milano è in prestito biennale senza opzione di acquisto. Ma con André Silva che ha fatto il percorso inverso – e sembra aver convinto a Francoforte – il sentiero sembra meno impervio. E la Fiorentina resta alla finestra, in attesa di sviluppi: grazie alla clausola del 50% per i viola sulla rivendita dell’esterno non resta che attendere.