Milan, quale futuro per Rebic? Attenzione alla clausola Fiorentina

Il futuro di Ante Rebic sarà al Milan? Difficile dirlo. Il contratto del croato con l’Eintracht Francoforte scadrà nel 2022 e la società rossonera deve decidere se riscattarlo dal prestito o no. Tra l’altro, come scrive Tuttosport, sul suo nome pesa la clausola del 50% della futura rivendita che i tedeschi devono corrispondere alla Fiorentina. Un problema non da poco se si considera che lo scambio deve convenire sia al Milan che all’Eintracht. André Silva, anche lui in scadenza il 30 giugno 2020, al termine di questo anno di bilancio sarebbe ancora a carico per 13,8 milioni, ma con il suo reale valore che è decisamente superiore a quella cifra.