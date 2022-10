Reazione, carattere e orgoglio. La Conference per ritrovare morale

Fiorentina-Hearts porta con sé davvero tanti significati importanti. Non solo la vittoria, bissando il successo in Scozia, ma anche reazione, carattere e orgoglio. I viola possono blindare il secondo posto nel girone per poi cercare di agguantare anche il Basaksehir, ma prima tutto passa da questa sera. Non usa mezze misure Repubblica nel presentare la gara in questione, visto che già da subito dopo il pesante 0-4 interno con la Lazio, Italiano ha chiesto ai suoi di trasformare i fischi in applausi: questa è la prima vera occasione.