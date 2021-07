Ravanelli: “Juve, meglio Gabriel Jesus di Vlahovic. Chiesa…”

Il parere dell'ex bianconero Fabrizio Ravanelli

"Con quale attaccante sostituirei Cristiano Ronaldo se andasse via? Tutta la vita Gabriel Jesus del City. Meglio lui di Icardi o Vlahovic. Se sono stupito dall'Europeo di Chiesa? E perché? A me Federico piaceva già un sacco alla Fiorentina. E' un ragazzo intelligente e umile, infatti si è calato alla perfezione e in fretta in un grande club come la Juventus. E' un esempio per tutto. Ma adesso verrà il difficile per Chiesa: lo picchieranno di più in campo e lui dovrà confermarsi. Ma sono convinto che non avrà problemi".