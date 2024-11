Pillole di Serie A – Coni contro Lega serie A, infortuni per Inter e Lazio

Inter

È il giorno della verità per Hakan Çalhanoğlu che si sottoporrà a nuovi accertamenti con l'Inter per capire meglio l'entità dell'infortunio accusato dal centrocampista in nazionale. Se gli esami di oggi confermeranno quanto emerso dai primi esami, Inzaghi potrebbe riavere a disposizione il giocatore già martedì in occasione della sfida con il Lipsia in Champions.diversamente si ragiona avrebbe sulla partita successiva, cioè quella del 1 dicembre in casa della Fiorentina.