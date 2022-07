Rasmussen e Ranieri, addio o conferma? Sceglie Italiano

Come riportato dalla Nazione, la Fiorentina sta riflettendo sul futuro di due giocatori in rosa: Rasmussen e Ranieri. Il primo potrebbe rimanere, visto la posizione di Milenkovic sempre più in bilico. Certo, pensare che possa essere lui il sostituto del serbo sembra davvero fuori luogo. Intanto, Ranieri si allenerà con la squadra. Possibile un suo ritorno alla Salernitana, ma il presidente Iervolino frena con forza. L'ultima parola spetta a Italiano e tutto può cambiare molto velocemente.