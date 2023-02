Ranieri-Venuti, la rivincita degli esclusi: promossi, poi bocciati e adesso…

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Italiano a inizio anno era partito con le idee molto chiare, con gerarchie fisse da rispettare, senza margini di cambiamento. Infatti, Milenkovic, Igor e Quarta rappresentavano i tre pilastri della difesa viola, ma qualcosa non sta funzionando. Lo dimostra l'inserimento di Ranieri, bocciato da Italiano che poi, visto l'andamento dei suoi centrali, l'ha chiamato in causa più volte. Stesso discorso vale per Lorenzo Venuti. Promosso, bocciato e adesso è tornato in auge sulla fascia destra. Complice Dodò, che non sta attraversando un ottimo periodo. In questo finale di stagione sono pronti entrambi a candidarsi per un posto tra i titolari.