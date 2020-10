Luca Ranieri, difensore gigliato in prestito alla Spal, è finalmente pronto a giocarsi le sue chance da titolare. Come riportato da La Nuova Ferrara, troverà spazio con continuità nella difesa a tre di Pasquale Marino. Superati i numerosi problemi fisici che lo hanno afflitto. Il prodotto della Primavera sembra destinato a rubare il posto a Nenad Tomovic, serbo ex-viola non sempre molto apprezzato dalla tifoseria…

