Ranieri-Ikonè: così diversi, così simili

Il match di oggi contro il Riga potrà essere la rampa di lancio per due giocatori, diversi, ma con destini simili. Il primo è Ranieri, che dopo l'esordio in viola nel 2019, torna titolare per dimostrare di poter far parte della squadra di Italiano. I dubbi sono tanti, ma bisogna ancora lasciar parlare il campo. I secondo è Ikonè, ma che viene da prestazioni non all'altezza, ma il match contro il Riga potrà essere davvero la situazione ideale per sbloccarsi e dimostrare il suo valore. Lo riporta il Corriere Fiorentino.