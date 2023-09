Ranieri e quello screzio con la panchina viola: la rivincita del centrale

La parole migliore che possiamo associare a Ranieri è "rivincita". Una sorta di Gronchi rosa (o viola) dei tempi moderni visto che Ranieri, al momento, è l’unico centrale di piede mancino presente in squadra che può giocare anche come terzino, braccetto nella difesa a tre e - all’occorrenza - come quinto di centrocampo. Un palmares di qualità rare che l’estate scorsa ha convinto Italiano e la Fiorentina a puntare su di lui. E questo nonostante solo pochi mesi prima all’Arechi, nella partita che consegnò la salvezza alla Salernitana, i toni tra la panchina della Fiorentina e Luca dopo il gol-vittoria di Bonazzoli allo scadere si fossero un po’ alzati. Vecchie ruggini ormai andate in archivio: quel che conta adesso è il presente. E l’escalation che il difensore ha saputo confermare con la doppietta di giovedì a Genk, la prima in carriera che gli ha permesso di entrare nella classifica top-20 dei calciatori italiani in grado di segnare almeno due reti in uno stesso turno europeo. Lo riporta il Corriere dello Sport.