Ranieri e Kayode, la linea verde della Fiorentina: la politica del club è chiara

La linea verde c’è. E si fa sentire. In questo inizio di stagione della Fiorentina si sono messi in mostra diversi calciatori giovani. D’altronde gran parte del calciomercato viola è andato proprio in quella direzione (anche se con alcune eccezioni) e la politica della società è chiara. Luca Ranieri non è più un ragazzino, ha 24 anni, ma ormai è uno dei simboli di questa nuova Fiorentina. Giovedì a Genk ha vissuto una serata indimenticabile, con i primi due gol segnati con la maglia viola (alla presenza numero 28 in partite ufficiali con la squadra di Italiano). Il classe 1999 ha fatto tanti anni di settore giovanile viola, arrivando a Firenze nel 2013, per poi girare l’Italia in prestito e farsi le ossa in altre realtà. L’importanza del settore giovanile emerge anche nel caso di Kayode, in particolare l’importanza della Primavera. Il terzino destro infatti è arrivato alla Fiorentina nel 2021 e ha fatto due stagioni nella Primavera di Aquilani. Due anni fondamentali nel suo percorso di crescita, con 71 partite giocate e tanti allenamenti con la prima squadra. Giovedì il classe 2004 ha esordito in Europa con grande personalità, dopo che aveva stupito tutti anche al suo esordio in A, nella prima di campionato a Genova. Lo riporta La Nazione.