Ranieri, da esubero a titolare: la prima occasione arriva in Conference

Il calcio è strano e spesso anche imprevedibile. Questo è il caso di Luca Ranieri: fino a poche ore prima della fine del mercato in vendita, ma alla fine rimasto e confermato come quarto centrale della difesa viola. Giovedì in Conference League potrebbe essere la sua prima occasione per convincere Vincenzo Italiano delle sue qualità. Complice l'infortunio di Milenkovic e la squalifica di Igor, toccherà probabilmente a lui affiancare Martinez Quarta, a meno di un impiego di Venuti come centrale. Come ricorda la Repubblica, il tecnico viola chiede capacità di impostazione e con il mancino di Ranieri potrà ottenere questo tipo di soluzione, potrà concedere qualcosa sotto l'aspetto dei centimetri, ma dovrebbe assicurare una buona lettura preventiva. Tutte circostanze che dovranno essere sviluppate almeno fino a gennaio. Dunque, potrebbe essere l'occasione della sua vita. Quella di un giocatore cresciuto nel settore giovanile viola di dimostrare finalmente le sue qualità in prima squadra e Firenze osserverà molto incuriosita.