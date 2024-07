Ranieri come Martinez Quarta: pronto il rinnovo fino al 2028

Le manovre della Fiorentina per puntellare la difesa della prossima stagione non si esauriscono. Esattamente come fatto per Martinez Quarta, il club viola è pronto a blindare con un lungo - e ricco -rinnovo contrattuale anche Luca Ranieri, che nell’ultimo biennio ha avuto una crescita notevole e che anche in questi giorni di ritiro al Viola Park è stato l’unico vero centrale di ruolo che Palladino ha testato nell’ipotetico undici titolare.