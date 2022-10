Ranieri: “Anche io pagai lo scotto europeo. Italiano è bravo, si riprenderà”

Ricordi

"La festa dei 40 mila allo stadio dopo Bergamo ovviamente, fu una notte magica. Fummo travolti d’amore, non riuscii neanche a far giocare la partitella. Il segnale lo dette Batistuta, quella tripletta all’Inter fu qualcosa di magnifico". E poi il rammarico della Coppa delle Coppe, con Robbiati fermato all'ultimo e Batistuta squalificato contro il Barcellona, messo alle corde dalla marcatura di Pusceddu su Figo: "Me ne chiedono conto ancora oggi". Spazio per un parallelismo col presente: "Gestire il doppio impegno è molto difficile, soprattutto se non hai esperienze di questo genere. Ne pagai lo scotto anche io. Italiano è bravo, adesso sta mangiando pane duro ma prima o poi gira così per tutti. Il campionato è tosto e lungo, quindi forza e coraggio perché le possibilità per riprendersi ci sono".