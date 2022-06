Ramadani-Fiorentina, rapporti d’oro: dai Della Valle a Commisso

Non solo scontri tra la Fiorentina e i procuratori. Il rapporto con Ramadani migliora giorno dopo giorno

Bene o male, Fali Ramadani fa parte della storia recente della Fiorentina. Come riportato dalla Nazione, i rapporti con l'agente della Lyan Sports sono ottimi. Andando indietro nel tempo, basta ricordare il "patto" sancito con i Della Valle per la vendita dei gioielli viola. Una cosa non da poco.