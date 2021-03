Rabbia Prandelli e la Fiorentina non è riuscita a stoppare la pioggia di fango

Repubblica Firenze si concentra sulle parole rilasciate ieri da Cesare Prandelli.

Le sue dimissioni – si legge – complice anche la sosta di campionato e il vuoto delle partite, hanno aperto molti interrogativi sul futuro della Fiorentina. E hanno messo in circolo un bel po’ di ciarpame social. False ricostruzioni, audio inventati, scazzottate mai avvenute. Insomma, una pioggia di fango che ha travolto la società viola e che, malgrado gli sforzi, nessuno del club di Commisso è riuscito a stoppare. Così tocca a Prandelli rientrare in scena per tutelare la Fiorentina in un momento così difficile della stagione.

Secondo Repubblica Firenze, la Fiorentina sta rischiando di farsi travolgere dalla classifica. Di tutto c’è bisogno, adesso, fuorché di tensioni che possano disturbare il lavoro di Iachini. E, sotto questo punto di vista, anche la società deve fare la sua parte. Da oggi si volta pagina, si scivola con quella giusta dose di menefreghismo sulle fake news sparse nei social e si pensa soltanto a come uscire dal tunnel in cui si è infilata la squadra viola.