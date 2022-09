Rabbia, assenze e orgoglio: i tre punti per tornare al 18 d’Agosto

La Fiorentina non ha grande margine di scelta e Italiano lo sa bene, visto che la vittoria manca dal 18 d'Agosto. Le competizioni variano, ma il copione non cambia. La Fiorentina ha bisogno di vincere e trovare quel gol che tanto gli manca. L'allenatore viola si è soffermato sui vari aspetti, tra cui la rabbia. Rabbia, che gli attaccanti della Fiorentina devono mettere in ogni pallone rendendolo letale per gli avversari, basta sprechi. Certo, le assenze non hanno aiutato Italiano, con un Nico Gonzalez che sarebbe stato ideale per risolvere questo problema. Detto ciò, non servono scuse, ma fatti. Serve solo vincere. Lo riporta il Corriere Fiorentino.