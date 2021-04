Quota salvezza a 40? Macché: con una vittoria, la Fiorentina c’è

La Nazione sfata il mito secondo il quale la quota salvezza si attesta a 40 punti. Questo era vero fino al 2004, mentre oggi ci sono due quote: quella matematica e quella della proiezione. Ecco l’analisi statistica del quotidiano. La matematica ci parla di 50 punti, quota attuale per assicurarsi la permanenza senza appello, ma la quota di proiezione, calcolata cioè in base all’andamento della terzultima in classifica, tocca appena i 30 punti, esattamente lo score attuale della Fiorentina. Le gare proibitive di Parma e Cagliari, impegnate con le milanesi prima e seconda in classifica, con ogni probabilità contribuiranno ad abbassare ulteriormente questo dato, insieme al calendario delle altre. E la giornata successiva prevede Cagliari-Parma, un autentico spareggio che affosserà una delle due compagini. La Fiorentina, dunque, può ritrovarsi facilmente a +7 sulla retrocessione anche perdendo contro Atalanta e Sassuolo. Se poi dovesse arrivare una vittoria, allora la salvezza sarebbe praticamente scontata.