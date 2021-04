Lotta salvezza, il calendario dà ancora una mano alla Fiorentina

Cinque punti nelle ultime sei partite, eppure il vantaggio sulla terzultima in classifica non si assottiglia. Otto punti a nove giornate dal termine sono davvero tanti. Questo divario si è reso possibile frazie alle continue povere prestazioni di chi occupa i bassifondi della graduatoria. Questo weekend, nota Roberto Vinciguerra su La Nazione, il calendario prevede lo scontro diretto fra Spezia e Crotone e gli impegni proibitivi contro Inter e Milan per Cagliari e Parma. La Fiorentina giocherà per ultima e potrà provare ad approfittare dei probabilissimi passi falsi delle concorrenti. Occasione da sfruttare, Gasperini permettendo.