Qui Torino: Nkoulou lavora in gruppo, Izzo non ancora. Baselli punta a subentrare

Ieri il Torino ha svolto la prima parte dell’allenamento, dedicata all’attivazione muscolare, in palestra, fase in cui ha lavorato coi compagni anche Vojvoda. La riabilitazione dopo la lussazione alla spalla sinistra prosegue senza intoppi: la terapia conservativa sta sortendo gli effetti sperati e nei prossimi giorni il laterale kosovaro effettuerà nuovi controlli. Nkoulou – che aveva saltato la trasferta di Benevento – ha svolto tutto il normale programma di allenamento con i compagni, mentre si è limitato ancora al lavoro differenziato Armando Izzo, che punta però ad essere disponibile per la gara contro la Fiorentina. Il discorso è ben diverso per quanto riguarda Daniele Baselli, fermo da oltre un anno ma ormai recuperato e voglioso di ritagliarsi uno spazio a gara in corso. Lo riporta Tuttosport.

