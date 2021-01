Malcuit, chiusura ad un passo: ci sono il sì del giocatore e l’accordo sulla formula

Via Lirola, dentro Malcuit. Alla fine la rinuncia all’esterno spagnolo sta determinando l’arrivo del 30enne francese dal Napoli per garantire a Prandelli comunque una risorsa nell’idea ancora attuabile di mettere in pratica un 3-5-2 con maggiore propensione offensiva sulle fasce o, magari, a tranquillità di classifica raggiunta, di passare al 4-3-3 potendo contare su un terzino (destro) di corsa e di spinta. La formula, svela l’edizione di Stadio in edicola oggi, sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Pradè e Giuntoli continuano ad essere in stretto contatto per individuare un punto d’arrivo gradito ad entrambi i club. Di sicuro c’è intanto il via libera da parte del calciatore che vede nella Fiorentina una possibilità più concreta di ritagliarsi uno spazio. Si può chiudere già nelle prossime ventiquattr’ore.

