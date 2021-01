Pedullà conferma: “Domani pomeriggio Malcuit a Firenze per le visite”

Dopo la notizia lanciata questo pomeriggio, Alfredo Pedullà conferma sul proprio profilo Twitter: Kevin Malcuit (qui la scheda) è ad un passo dalla Fiorentina. Ma c’è di più: l’esterno franco-marocchino domani pomeriggio sarà a Firenze per le visite mediche. Cesare Prandelli potrà contare, quindi, a brevissimo su un nuovo elemento per la propria fascia destra dopo l’addio di Pol Lirola, passato in prestito al Marsiglia. Malcuit arriva in prestito con diritto di riscatto a 7/8 milioni.