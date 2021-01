Pedullà: Malcuit-Fiorentina, verso la chiusura dell’affare col Napoli. Ecco la formula

Come annuncia l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Kevin Malcuit [SCHEDA] e la Fiorentina sono sempre più vicini. Si va verso il via libera per la chiusura dell’affare che porterebbe il francese in riva all’Arno. Si va verso la definizione dell’accordo in prestito con diritto di riscatto. Un’idea nata il 5 gennaio e perfezionata, dunque, 20 giorni dopo.

Segui passo dopo passo il mercato della Fiorentina