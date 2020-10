Qui Roma, rientrano i big. Niente turnover contro la Fiorentina

Con Santon fuori causa, a destra toccherà a Bruno Peres; per il resto, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sarà la Roma migliore a disposizione di Paulo Fonseca. Mirante in porta al posto di Pau Lopez, con Smalling, Mancini e uno tra Kumbulla e Ibanez (favorito) davanti a lui. Spinazzola a sinistra, in attesa del rientro di Calafiori che potrà fungere da alternativa in futuro, e per il resto spazio alla qualità, con Veretout-Pellegrini nel mezzo e Dzeko supportato da Mkhitaryan e Pedro.

UN’OCCHIATA A GENNAIO: MILIK ATTENDE OFFERTE, LA FIORENTINANON MOLLA