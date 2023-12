Qui Roma: ecco a chi si affida Mourinho a centrocampo contro la Fiorentina

Un avvio di stagione difficile, complici infortuni e squalifiche che hanno portato il numero sette giallorosso a giocare appena quattro partite da titolare, otto in totale, cominciando anche contro il Sassuolo dalla panchina. La Roma, secondo quanto scrive oggi Tuttosport, vuole ritrovare il suo migliore Lorenzo Pellegrini. Domenica all’Olimpico contro la Fiorentina il classe 96' è pronto a riprendersi una maglia da titolare per cercare di invertire un trend che lo pone di fronte al peggior avvio stagionale della sua carriera. Pellegrini, infatti, è ben lontano dai numeri della prima stagione in giallorosso di Mourinho, quella che lo vide chiudere l’anno con 13 gol, di cui 9 in campionato. Contro i viola tornerà in mezzo al campo al fianco di Paredes e Cristante dopo che in questi giorni, insieme anche a Renato Sanches, ha dato continuità ai suoi allenamenti, aggregandosi sempre ai compagni, dopo l'ultimo infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo quasi due mesi costringendolo a saltare da inizio stagione undici partite. Mourinho punterà su di lui domenica contro i gigliati in uno scontro diretto per la corsa Champions.