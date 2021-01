Qui Napoli, Gattuso ha una buona notizia per reparto: recuperano tre big?

Non un inizio di 2021 memorabile, quello del Napoli. Mister Gattuso ha dovuto fare i conti con un’infermeria piena, ma contro la Fiorentina, scrive la Gazzetta dello Sport. il tecnico potrà contare su tre giocatori che gli erano mancati: Koulibaly in difesa, Demme a centrocampo e Mertens in attacco. Dei tre, quello che desta più preoccupazioni è il belga, che ancora sente qualche fastidio ma che proverà ad essere della partita fino all’ultimo. Ottimismo anche per Manolas, ma oggi si capirà di più sui vari impieghi per la partita di domani. Merita un discorso a parte Demme, cercato a lungo dalla Fiorentina e adesso fondamentale per gli equilibri del Napoli, dato che Ruiz vive un momento di appannamento.

