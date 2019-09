Qui Juventus: due giorni di stop, a Firenze la prima per Sarri e… Barzagli?

Si avvicina sempre più la ripresa del campionato e la gara con la Juventus. La risposta del pubblico viola non si è fatta attendere e continua la corsa ai biglietti in un Franchi che si preannuncia tutto esaurito. A Torino, intanto, la Juve si prepara per la trasferta. Sarri ha concesso due giorni liberi ai suoi dopo la mattinata alla Continassa di ieri e a Firenze potrebbe essere la sua prima volta in panchina da tecnico bianconero dopo aver saltato Parma e Napoli a causa della polmonite. Tuttosport questa mattina in edicola aggiunge una novità: a Firenze potrebbe già vedersi in panchina anche un fiorentino come Andrea Barzagli, pronto ad entrare nello staff dell’allenatore dopo tanti anni da senatore in campo. Secondo il quotidiano, l’ufficialità dovrebbe arrivare dopo la sosta.