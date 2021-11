Qui Juve, serve superare lo Zenit per arrivare… a Vlahovic

Gli ottavi di finale varrebbero una discreta cifra per le casse dei bianconeri

Prima di pensare alla sfida di sabato con la Fiorentina, la Juve deve archiviare la pratica relativa ai gironi di Champions League con il match di stasera contro lo Zenit. Ai bianconeri basta un punto in tre partite per raggiungere matematicamente gli ottavi di finale. Come scrive Tuttosport, la qualificazione alla fase successiva porterebbe nelle casse della Signora un bottino di circa 25 milioni di Euro. Una cifra, si legge, che equivale grossomodo alla metà del cartellino di Vlahovic. La Juve potrebbe decidere di investire questo tesoretto già nel mercato di gennaio (difficile secondo La Nazione) per provare l'assalto al classe 2000.