Qui Atalanta, oggi parla Gasperini. Idea Ilicic al posto di Gomez, conferma per Pessina

La Nazione scrive che Gasperini, atteso in sala stampa alle 13:30, sta valutando bene quali modifiche apportare dopo il passaggio agli ottavi di Champions. Ilicic sembra in rimonta per una maglia sul Papu Gomez (anche se il ballottaggio è aperto, la Gazzetta dello Sport premia invece l’argentino), mentre Pessina sembra essersi preso i gradi da titolare davanti alla diga Freuler-De Roon. In difesa, occhi puntati sul Cuti Romero, già leader del reparto a soli 22 anni.

Parola alla difesa: Pezzella e Milenkovic chiamati ad alzare il muro