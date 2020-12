Parola alla difesa: Pezzella e Milenkovic chiamati ad alzare il muro

Rispetto alle due difese meno battute del campionato, quelle di Juventus e Verona, Fiorentina e Atalanta hanno subito esattamente il doppio dei gol, 16. E’ necessario invertire la tendenza, anche perché Dragowski ha festeggiato la rete inviolata solo due volte, contro Torino e Parma. Pezzella e Milenkovic sono le colonne alle quali si affida Prandelli, l’argentino per i recuperi difensivi e il serbo per la pericolosità in area nemica. Già tre gol per i due in campionato, e la festa scaturita dall’ultimo, quello al 98′ con il Genoa, ha dato un segnale forte.

Per entrambi sarà necessario parlare a breve di futuro, visto che hanno il contratto in scadenza nel 2022. Per Pezzella i problemi fisici sono alle spalle, anche la rabbia per aver saltato la Nazionale è acqua passata. L’Atalanta ha visto calare la propria media-gol, ed è il momento di approfittarne, insinuandosi nelle piccole crepe che cominciano a fari vedere.

“La Fiorentina avrebbe bisogno di Gagliardini. Serve un risultato insperato”