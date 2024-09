Questa Fiorentina ha bisogno del vero Colpani. Ha la fiducia totale di Palladino

Dopo un inizio di stagione intenso, la Fiorentina punta su fiducia e condizione, specialmente con Andrea Colpani , un giocatore prediletto da Raffaele Palladino, che lo ha schierato ben 68 volte nella sua carriera da allenatore. Colpani, impiegato spesso come trequartista o esterno di destra, ha segnato 11 gol e fornito 5 assist in campionato sotto la guida di Palladino. Nonostante un inizio non brillante con la Fiorentina, con 286 minuti giocati in 5 partite senza gol o assist, Palladino lo sostiene, credendo che troverà presto la forma migliore.

Colpani, arrivato a Firenze con entusiasmo per lavorare di nuovo con Palladino, sta affrontando una fase di adattamento e recupero della condizione fisica dopo gli acciacchi estivi. Il calendario denso, con 22 partite nei prossimi 105 giorni, rappresenta un’opportunità per Colpani di migliorare e ritrovare il suo impatto sul campo. La prossima sfida contro l'Atalanta sarà particolarmente significativa per lui, essendo cresciuto nelle giovanili della squadra bergamasca senza mai esordire in prima squadra. La Fiorentina ha bisogno della sua migliore versione per affrontare la stagione al massimo delle sue potenzialità, e Palladino è fiducioso che Colpani possa consacrarsi in Serie A e tornare in Nazionale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.