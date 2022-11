Questa Fiorentina è rinata e non ha limiti: a San Siro per sognare

La Fiorentina punta il pareggio? Assolutamente no. A San Siro i Viola scenderanno in campo senza limiti, puntando alla vittoria

La Nazione analizza il match di oggi tra Fiorentina e Milan . I ragazzi di Italiano arrivano su un campo davvero complicato, contro una squadra che può soltanto vincere per tenere vive le speranze scudetto. Adesso però, i Viola possono e devono sognare in grande.

Il vento è cambiato

In casa Fiorentina il vento è cambiato e si vede. La squadra di Italiano ha di nuovo la sua identità e il suo gioco. I numeri parlano molto chiaro e alla luce delle cinque vittore consecutive, a San Siro tentare l'impresa è d'obbligo. Risalire la classifica è l'obiettivo numero uno e piano, piano, la situazione sta migliorando. Mentre il Milan deve solo vincere, non sono ammesse distrazioni. Sulla base di ciò, il pareggio potrebbe anche non accontentare i Viola, alla ricerca di sempre più vittorie.