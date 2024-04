Quel pregio che Italiano apprezza di Sottil. Ma il limite è un altro

In un’annata in cui comunque tutto l’attacco ha reso meno delle aspettative in termini prettamente numerici visto che il gioco di Italiano riesce a mandare in rete con continuità pure centrocampisti e difensori (ieri sera ottavo gol stagionale per Martinez Quarta) e la Fiorentina è stabilmente tra le squadre di Serie A con più marcatori differenti. Sulla fascia sinistra Sottil si è sempre rivelato un’arma interessante per «spaccare» la linea difensiva degli avversari con i suoi strappi in velocità. Una dote che Italiano apprezza parecchio. I problemi, semmai, sono arrivati al momento di fare «l’ultima scelta», che sia un tiro o un cross per un compagno. Anche per questo il gran gol di ieri sera può diventare un tassello fondamentale per la sua crescita. Andando ad accrescere anche consapevolezza ed autostima. Non è un fattore secondario: pensiamo che in 3 delle 4 gare in cui ha segnato, Sottil ha anche servito un assist. Dopo la leggerezza di Volpato, che ha perso palla sulla fascia, Sottil ha preso in mano l’azione muovendosi tra i difensori avversari come se fossero birilli per poi accentrarsi e calciare dal limite col destro. Rispondendo presente in una serata in cui le «seconde linee» (un termine che Italiano rifiuterebbe con tutto se stesso) avevano il compito di portare tre punti in vista della semifinale di Conference di giovedì. Lo riporta il Corriere Fiorentino.