Quel doppio rimpianto resta, ma la Fiorentina sogna un grande 2024

Il Corriere Fiorentino conclude così l'anno corrente: "Certo, resta quel doppio, terribile rimpianto. Quelle due finali (non succedeva dal 1961) perse contro Inter e West Ham. È mancato soltanto quello, una coppa, per rendere davvero indimenticabile questo 2023 sul quale oggi cala il sipario. Da domani, inizia un altro viaggio. «Buona fine, e buon inizio», si dice in questi casi. E allora, buon anno Fiorentina".