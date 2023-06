Quei milioni in ballo: ecco perché le coppe sono una priorità

"Finora dalla Conference la Fiorentina ha guadagnato 12 milioni dal campo, che potrebbero diventare 14 in caso di vittoria e 15,3 totali se ci mettiamo insieme il premio per il ranking storico. Mancherebbero solo i soldi del market pool, determinato dai diritti tv e da altri calcoli complessi come il numero di squadre di una stessa federazione nelle competizioni Uefa e il loro rendimento. E quest’anno l’Italia ne ha portate cinque in semifinale e tre in finale. Lo scorso anno la Roma ha guadagnato 4,3 milioni dal market pool: nei prossimi mesi sarà definito con più precisione, ma per i viola dovrebbe essere un po’ più basso. Significherebbe comunque mettere insieme tra i 17 e i 19 milioni a seconda di come andrà la finale, ai quali vanno uniti quelli del botteghino: 2,9 milioni dopo i 34mila del Franchi per la semifinale col Basilea. Insomma, tra i 20 e i 25 milioni. Finire in Europa League comporterebbe invece un ben salto in avanti per le finanze della società.