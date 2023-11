Quattro esterni, ma solo uno determinante. I problemi sulle fasce dei viola

La Gazzetta dello Sport riporta un approfondimento sulle corsie esterne della Fiorentina: ad ora risulta imprescindibile solo Nico Gonzalez. Vincenzo Italiano ha in rosa, infatti, cinque attaccanti esterni a cui affidare la pericolosità offensiva del suo gioco, ma ad ora nella Fiorentina soltanto l'argentino sta facendo davvero la differenza con undici presenze e sei gol in Serie A. Gli altri, in quattro, hanno messo a segno appena due centri complessivi: Brekalo nella vittoria a Napoli e Kouame contro l’Atalanta, mentre in campionato sono ancora a zero Ikone e Sottil. Sulla destra dell’attacco, i dubbi dell’allenatore sono inesistenti perché c’è un Nico in forma straordinaria: è il miglior marcatore viola e, dall’inizio della stagione, ha realizzato otto reti fra Serie A e impegni europei, mentre sulla sinistra ogni gara si trasforma invece in una sfida interna alla ricerca di un posto dal primo minuto. Brekalo è stato titolare con Genoa, Atalanta, Cagliari, Napoli ed Empoli, Sottil con il Lecce e a Frosinone, infine Kouame in trasferta contro l’Inter, a Udine, in casa con la Juventus e il Bologna. Per l’ivoriano c’è una chance in più, tra l'altro, visto che, all’occorrenza, si adatta pure al ruolo di punta centrale. Per Ikone il discorso è, invece, diverso perché predilige giocare a destra e così diventa un’alternativa a Gonzalez che tuttavia è ad ora un intoccabile. In diciotto impegni dall’inizio della stagione, comunque, resta il fatto che i quattro esterni d’attacco hanno realizzato un totale di cinque gol, mentre Nico Gonzalez da solo ha già toccato quota otto.