Quattro colpi per la difesa: da qui nasce la Fiorentina del futuro

La Fiorentina dovrà ripartire blindando la difesa. Serviranno almeno quattro innesti per rendere la squadra abile a tre competizioni

L'edizione odierna di Repubblica dedica un approfondimento alla Fiorentina che verrà, perché da metà mese di giugno si comincerà a parlare del nuovo assetto della squadra. Sarà soprattutto il reparto arretrato l'osservato speciale, quel 4-3-3 che necessita di alcune basi per dare a Italiano la giusta spinta. Secondo il quotidiano serviranno almeno quattro innesti: un portiere abile con i piedi (titolare), in grado di alternarsi con Terracciano nelle tre competizioni. Non solo: un vice Biraghi a sinistra, un centrale di qualità e un sostituito di Odriozola .

Per il primo ruolo restano osservati speciali Vicario e Gollini (SCHEDA), quest'ultimo reduce dall'esperienza al Tottenham. Per la difesa la situazione è tutta da decifrare, con Milenkovic di nuovo a un anno dalla scadenza e Igor e Quarta a caccia di conferme. Infine, le fasce: l'eredità di Odriozola non è da poco e l'eventuale Dodò dello Shakhtar (SCHEDA) potrebbe essere la scelta giusta. Non c'è solo il suo nome: piacciono Celik del Lille (SCHEDA) e Bellerin dell'Arsenal (SCHEDA). Prima il confronto società-Italiano, poi si deciderà.