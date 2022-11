Quasi record viola al Mondiale: Nico Gonzalez osservato speciale

Il quotidiano si sofferma poi sull'argentino che rischia di non vestire più la maglia viola. Le parole di domenica di Barone e Italiano pesano come macigni sul futuro dell'esterno sinistro. Chissà che dal ritiro dell'Argentina Nico non trovi il tempo per dire la sua. Di sicuro a Firenze lo osserveranno con grande attenzione, soprattutto per capire quanto fossero veri i suoi dolori. La speranza è che si metta in mostra o che non lascia traccia? Qualora il mercato si chiudesse senza scossoni, tra le parti sarà necessario un chiarimento.