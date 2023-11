Quasi 2300 tifosi viola a San Siro: si accende il confronto anche sugli spalti

Il dato sugli spettatori, che hanno risposto presente anche all'appello per la trasferta nella Milano rossonera

L'attrattiva della gara è notevole, sia per il blasone dell'avversario, sia perché i viola possono agganciare il terzo posto al momento occupato dai rossoneri: come si legge su La Nazione, per Milan-Fiorentina sono attesi esattamente 2285 sostenitori viola, pronti a farsi sentire dall'alto e a contrastare il catino di San Siro, che da parte sua proverà a colmare i vuoti delle assenze di Leao, Giroud, Okafor, Kjaer e compagnia.