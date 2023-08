Quarta, trattativa arenata: l’offerta del Betis non supera i 10 milioni

L'offerta del Betis per Martinez Quarta sembra non soddisfare a pieno la Fiorentina, che vorrebbe 12 milioni di euro per l'argentino

La trattativa per la cessione di Martinez Quarta al Betis Siviglia al momento sembra essersi arenata sull'offerta che il club spagnolo avrebbe avanzato alla Fiorentina. Come riportato da La Nazione, sarebbero stati infatti offerti "solo" otto milioni, con l'aggiunta di alcuni bonus per fare lievitare il prezzo a 10. Ma il valore del difensore, almeno per gli uomini mercato della Fiorentina sarebbe almeno di 12 milioni. Distanza non incolmabile e probabilmente tra qualche giorno le due società si incontreranno di nuovo per trovare un intesa