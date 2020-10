Tra pochi giorni la Fiorentina abbraccerà Martinez Quarta, il centrale argentino che sta conquistando tutti a suon di ottime prestazioni in nazionale. Quarta è stato un trasferimento record nella storia del River Plate, con i viola che sborseranno nella casse di Millonarios ben 12 milioni (bonus compresi), a cui va aggiunta una percentuale sull’eventuale futura rivendita. È il difensore che ha portato più soldi in assoluto nelle casse del club ora presieduto da D’Onofrio. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze. Martinez che si ispira a Fabian Ayala e Fabio Cannavaro, sa che servirà un po’ di tempo per adattarsi al campionato italiano. Che non sarà il più bello ma resta pur sempre il più difficile al mondo. Lucas, soprannominato “El Chino” è un difensore completo in grado di impostare, che sa adattarsi al meglio sia in una difesa a 3 che a 4. Ha molta qualità ed eleganza nel gesto tecnico, è bravo nell’anticipo e un importante stacco di testa nonostante non sia un gigante. In emergenza al River è stato utilizzato anche da mediano davanti alla difesa. Con il club argentino ha totalizzato ben 99 presenze condite da 5 reti. Su Quarta gli interessi non mancavano, dalla Spagna con Celta, Villareal e Betis, fino al Leeds del “Loco” Bielsa in Inghilterra. Anche le due milanesi aveva fatto più di un pensierino in passato. I viola però sono stati i più determinati ed hanno centrato l’obiettivo, adesso lo attendono a braccia aperte, e già da giovedì sarà a disposizione di Beppe Iachini