Il Corriere dello Sport si sofferma sulla difesa della Fiorentina con alcune pedine che "preoccupano". A tal proposito giova ricordare che Martinez Quarta andrà in scadenza nel 2025 (e le manovre per il rinnovo non sono iniziate) mentre Mina ha siglato un solo anno di contratto che si rinnoverà per un'altra stagione al raggiungimento di determinante condizioni, per ora lontane.