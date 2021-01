Quarta, parola d’ordine: mai arrendersi

Sulle pagine di La Repubblica questa mattina si pone la lente d’ingrandimento su Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina nelle ultime uscite ha guadagnato fiducia da parte del tecnico e della squadra ed ottenuto un buon minutaggio tra Serie A e Coppa Italia. Quarta in carriera non si è mai arreso, nemmeno quando nel 2017 venne squalificato per 7 mesi a causa dell’assunzione di un particolare diuretico ritenuto dopante. Nasce a Mar de la Plata in Argentina e si forma calcisticamente prima nel General Urquiza e poi nel Club de Paso. Soprannominato “el chino” per i suoi lineamenti che ricordano quelli orientali, a sedici anni per lui arriva la grande chiamata del River Plate, dove vi rimane fino alla scorsa estate quando ormai era finalmente conclusa la trattativa con la Fiorentina. Mentre Federico Chiesa faceva i capricci e puntava i piedi in rigoroso silenzio, Quarta in Argentina salutava i tifosi del River con una lettera e tanto di video dedica. Per ora si sta ritagliando il suo spazio nella squadra viola, un giorno però potrebbe diventarne perno della difesa qualora Milenkovic dovesse abbandonare il capoluogo toscano.

Quarta: “Lukaku mi ha tirato indietro e graffiato. A Bonaventura hanno annullato un gol simile…”

Il mercato ribolle, attacco al photofinish. Torreira, martedì è il D-Day, Pato? Mai dire mai