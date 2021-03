Quarta: “Inizio non facile, adesso chiudiamo la pratica salvezza”

Sull’edizione odierna di Tuttosport troviamo un’interessante intervista a Lucas Martinez Quarta. Il difensore viola si racconta, alla vigilia dell’importante gara di campionato col Milan. Il Chino racconta delle difficoltà incontrate all’inizio, con le nove panchine consecutive collezionate. Poi le prime apparizioni e la conquista di un posto da titolare, grazie alla fiducia in sé stesso e da parte dei compagni. Con la squadra in lotta per non retrocedere, adesso l’obiettivo – spiega l’argentino – è chiudere in fretta la pratica salvezza, per godersi un finale di campionato con minori pressioni. Del resto Quarta ne è sicuro: “siamo una buona squadra”. Non crede ad un Milan in flessione, consapevole dell’importanza della gara del “Franchi”. Per entrambe le squadre – aggiunge il Chino – l’imperativo è fare punti.

Leggi anche – Ag. Quarta: “Tanti grandi club su di lui già prima, pensate adesso”