Quarta? Il Betis tace. Murillo si allontana. E la Fiorentina aspetta Mina

Ritoccato il centrocampo i prossimi potrebbero essere anche i giorni della difesa, seppure sul centrale da inseguire sia calato il silenzio come sulle avances del Betis Siviglia per Quarta. L’argentino finora è rimasto fuori dai titolari e l’arrivo di un centrale di spessore resta una delle priorità del mercato viola, eppure prima di concretizzare la società sembra prendersi altro tempo per guardarsi intorno. Con il Nottingham Forest che ci sta provando per il brasiliano Murillo,già seguito in passato, non si registrano affondi da parte della Fiorentina che aspetta l’esordio di Mina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.