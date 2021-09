Quarta, Igor e Nastasic per una maglia da titolare

Un posto per tre. Quarta, Igor e Nastasic si lotteranno la maglia da titolare al fianco di Milenkovic

Al Franchi domenica alle 18:00 arriva il Napoli di Luciano Spalletti, al momento capolista del campionato e a punteggio pieno. Da ieri sono ripartiti gli allenamenti in casa Fiorentina. Italiano, come sempre, prima di iniziare ha parlato a tutto il gruppo per iniziare a dargli la carica. La squadra domenica dovrà dunque essere al massimo della competitività, per rotazione e sorprese ci sarà tempo sfruttando la sosta delle nazionali. L'allenatore viola si prenderà tutto il tempo per costruire al meglio la linea difensiva. Dove Milenkovic e Biraghi saranno sicuramente i punti fermi. A destra lottano per un posto Odriozola e Venuti, mentre il vero ballottaggio sarà tra Martinez Quarta, Igor e Nastasic, per affiancare l'altro serbo. La scelta dovrà essere fatta con l'idea di non dare respiro all'inarrestabile Osimhen di questo inizio stagione, che per gol e assist, è il meglio in Europa insieme a Benzema. Questo quanto detto dal Corriere dello Sport.