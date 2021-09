Callejon: col Napoli la posta in gioco è doppia

José Callejon dovrebbe partire dal primo minuto contro la sua ex squadra. La posta in gioco è doppia e lui vuole convincere il club a restare

Come scrive il Corriere dello Sport, la partita contro il Napoli, per José Callejon, è sempre speciale. L'opzione del rinnovo fino al 2023, al momento, è nelle mani della Fiorentina e lo spagnolo vuole convincere il club ad esercitarla. La società farà dunque le sue valutazioni, tenendo conto anche dell'età del giocatore. José, con l'arrivo di Vincenzo Italiano, si è rilanciato, in quanto il tipo di gioco gli ricorda molto quello che faceva lui ai tempi di Napoli con Sarri in panchina. Adesso è in cerca del gol e per la prossima partita, contro la sua ex squadra, dovrebbe partire dall'inizio.