Quarta è… il quarto: breve rassegna dei grandi difensori goleador in viola

Sono ore di celebrazione per i numeri di Lucas Martinez Quarta, il difensore centrale più prolifico dei 5 maggiori campionati europei contando anche le coppe. A dire la verità, sottolinea Roberto Vinciguerra suLa Nazione, a Firenze siamo abituati ad avere nella retroguardia argentini col vizio del gol. Daniel Passarella, grazie alle 35 reti segnate nei 4 anni fiorentini, è il difensore della storia viola con più gol all’attivo. Nella stagione 1985-86 fu, addirittura, il capocannoniere gigliato con 15 reti in gare ufficiali, dopo le 9 realizzate nell’annata precedente. Gonzalo Rodriguez, invece, ha gonfiato la rete avversaria per 25 volte in tempi decisamente più recenti, dal 2012 al 2017. Il quotidiano non manca di menzionare il grande terzino sinistro Sergio Cervato, autore di 31 reti in Serie A fra il 1948 ed il 1959, 19 su rigore: è ancora oggi il record della Fiorentina. TUTTE LE STATISTICHE DELLA SERIE A SU NUMERICALCIO